Murió a los 91 años Giorgio Armani, el «rey» de la moda italiana

Creador de un estilo inconfundible, revolucionó la moda mundial con una visión que combinó elegancia, sobriedad y libertad.

El mundo de la moda despide hoy a una de sus figuras más influyentes: Giorgio Armani, emblema del diseño italiano y referente internacional, murió este jueves a los 91 años en Milán, rodeado de su familia y de su compañero de las últimas dos décadas, Leo Dell’Orco, según confirmó el grupo Armani.

«Con infinito pesar, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable motor: Giorgio Armani. El señor Armani, como siempre le han llamado con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció tranquilamente, rodeado de sus seres queridos. Incansable, trabajó hasta sus últimos días», expresó la casa de moda en un comunicado.

Hace unas semanas, Armani había sufrido una infección pulmonar que lo obligó a internarse y a continuar su recuperación en su residencia de la Via Borgonuovo, en Milán. Su ausencia en el desfile masculino de alta costura en junio, un hecho poco común en un creador que nunca se alejó de los talleres, había encendido las alarmas en el ambiente de la moda.

Apodado «el rey Giorgio», Armani fue mucho más que un diseñador: se convirtió en un ícono cultural que supo redefinir el vestir contemporáneo. Puso a la mujer y su libertad en el centro de sus colecciones, suavizó la rigidez del traje masculino y creó un estilo caracterizado por la sobriedad, la pureza de líneas y la eterna elegancia.

Su influencia trascendió la pasarela. Sus diseños conquistaron Hollywood —vistió a estrellas en innumerables alfombras rojas— y construyó un imperio que abarca desde la alta costura hasta perfumes, accesorios y hoteles de lujo.

Armani deja un legado inigualable, el de un creador que revolucionó la moda y que, hasta sus últimos días, siguió trabajando con la misma pasión que lo llevó a ser el referente absoluto del estilo italiano en el mundo.

