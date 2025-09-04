Los peritos no pudieron recuperar los mensajes borrados del celular de Spagnuolo

Peritos informaron al juez Casanello que el celular del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad fue borrado con un método especial. La causa investiga un presunto esquema de coimas.

Los mensajes y archivos borrados del celular del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, no podrán ser recuperados por el momento. Así lo informaron los peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) al juez federal Sebastián Casanello y al fiscal Franco Picardi, quienes investigan un presunto esquema de coimas dentro del organismo, tal como el propio ex funcionario mencionó en sus audios filtrados.

Spagnuolo fue allanado hace dos semanas en su casa de un country de Pilar, donde le secuestraron dos teléfonos. Los entregó apagados y sin facilitar las claves. Uno de ellos estaba en desuso y no contenía información, mientras que en el principal los especialistas lograron ingresar e hicieron una copia de todo el contenido. Sin embargo, no hallaron datos relevantes: la mayoría de las conversaciones habían sido borradas, entre ellas las que mantenía con el presidente Javier Milei —a quien representó como abogado— y con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. En los audios difundidos, Spagnuolo también involucró en el presunto circuito de sobornos a Eduardo «Lule» Menem, asesor principal de Karina.

Según los peritos, la imposibilidad de recuperar los mensajes responde a que se utilizó un método de borrado especial.

El segundo celular analizado fue el de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, señalada como la presunta recaudadora de las coimas. Los técnicos no pudieron acceder porque se trata de un equipo de última generación y Kovalivker se negó a entregar la clave.

Este jueves está previsto el peritaje a otros tres teléfonos: los de Eduardo y Jonathan Kovalivker —también vinculados a la droguería— y el de Daniel Garbellini, ex número dos de Spagnuolo en ANDIS. No obstante, los investigadores no tienen grandes expectativas. Eduardo y Jonathan evitaron los allanamientos iniciales y entregaron sus celulares apagados y sin contraseña días más tarde. Garbellini, en cambio, sí dio la clave, aunque los peritos estiman que difícilmente se encuentre información comprometedora, ya que el dispositivo fue secuestrado cuando el caso ya era público y el funcionario tuvo tiempo de eliminar datos sensibles.

Fuente:diariochaco

Comentarios