La Poceada Chaqueña pone en juego más de 282 millones de pesos esta noche

Tras varios sorteos vacantes, el pozo acumulado es millonario y puede terminar en manos de uno o varios chaqueños.

La Poceada Chaqueña quedó nuevamente vacante en el sorteo realizado en la noche del martes pasado, y el pozo acumula más de $2 82 millones. Se trata de una nueva oportunidad para los apostadores chaqueños de convertirse en millonarios.

En la última edición, los números de la suerte fueron: 01, 07, 24, 34, 38, 39, 54, 69, 79 y 92. Ningún jugador logró acertar cinco números; sin embargo, unas 78 personas se llevaron $ 328.001,77 cada una, por cuatro aciertos. Además, unos 1.390 apostadores ganaron $ 4.601,46 con tres aciertos, y 16.865 jugadores salvaron la jugada.

Es así que, este jueves por la noche, a las 21 horas, se pondrá en juego un pozo estimado en $ 282 millones.

Comentarios