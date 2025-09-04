Estaban separados hace nueve meses, pero convivían y ella lo denunció por abuso sexual

El hecho ocurrió en el barrio Guiraldes de la ciudad de Resistencia y la Justicia dispuso una prohibición de acercamiento. Además, le otorgaron un botón antipánico a la víctima.

Una mujer de 31 años denunció a su ex pareja por «supuesto abuso sexual simple» en la Comisaría Quinta Metropolitana, en la madrugada de este jueves, en el barrio Guiraldes de Resistencia. El hombre fue notificado, pero quedó en libertad.

Según la denuncia policial, la mujer solicitó que el denunciado, identificado como R. M. P., de 38 años, se retire del domicilio. Además, indicó que en su casa se hicieron presentes cuatro hermanos del hombre, quienes vociferaron insultos y amenazas hacia ella.

Luego de que arribara la Policía al lugar, el señalado se retiró del sitio y la dueña de casa amplió su denuncia, comentando que estaban separados hacía nueve meses, pero que aún convivían junto a sus dos hijas menores de edad. En esa línea, agregó que su ex pareja, en ocasiones, se acostaba junto a ella y la tocaba sin su consentimiento.

Del caso tomó conocimiento el Equipo Fiscal N.º 4, a cargo de Noel Benítez, quien dispuso que se notifique al sujeto de sus actuaciones en libertad. Asimismo, dictó la prohibición de acercamiento del denunciado y de sus hermanos hacia la denunciante. También le otorgaron a la víctima un botón antipánico y se dio intervención a las líneas 102 y 137.

