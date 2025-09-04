Desde gestionar pasaportes a entregar tarjetas: puestos de diarios prestarán servicios de correo

El Gobierno nacional habilitó a kioscos y puestos de diarios a ofrecer casillas de correo, entregar paquetes y documentación. La medida disuelve el Registro Nacional de Vendedores y Distribuidores de Diarios y Revistas.

A partir de este jueves, los kioscos y puestos de diarios podrán desempeñarse como operadores postales en todo el país. Así lo dispuso el Gobierno nacional mediante el Decreto 629/2025, publicado en el Boletín Oficial, que habilita a estos comercios a brindar servicios de correo y, de manera simultánea, elimina el Registro Nacional de Vendedores y Distribuidores de Diarios y Revistas, creado en 2000.

De acuerdo con la norma firmada por el presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, los puestos de diarios podrán ofrecer casillas de correo tras registrarse como operadores en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) o a través de convenios con prestadores ya habilitados, que asumirán la responsabilidad del servicio.

QUÉ SERVICIOS PODRÁN BRINDAR

Con este cambio, los kioscos de diarios y revistas quedan autorizados a:

Realizar envíos de correspondencia general.

Entregar productos adquiridos en plataformas de comercio electrónico.

Almacenar documentación.

Recibir y entregar tarjetas de débito y crédito.

Gestionar DNI y pasaportes.

La decisión derogó además el Decreto 1025/2000, que regulaba la venta y distribución de diarios y revistas en espacios públicos, considerado ahora «innecesario y obsoleto». Según el Ejecutivo, el régimen anterior «resultaba limitante para quienes participan de la actividad, generaba restricciones y ya no respondía a la realidad del sector».

El Gobierno recordó que en 2024, mediante el Decreto 1005/24, ya se había flexibilizado el régimen postal para permitir que los expendedores de diarios y revistas pudieran ingresar al rubro.

La Casa Rosada justificó la medida en la necesidad de «remover trabas al comercio, los servicios y la industria», con el objetivo de «ampliar el acceso a un mercado abierto, incentivar la competencia y asegurar la igualdad de condiciones ante la ley».

Fuente:datachaco

