Cayó una pareja al retirar una encomienda con más de 3 kilos de marihuana en Las Breñas

La Policía los descubrió al detectar movimientos sospechosos de una joven y un hombre que intentaban retirar una encomienda de gran tamaño de un colectivo que llegaba de Resistencia.

Un operativo de prevención realizado en la ciudad de Las Breñas terminó con la detención de dos personas y el secuestro de casi tres kilos de marihuana, además de cocaína, dinero en efectivo y una motocicleta. El procedimiento fue encabezado por la División Operaciones Drogas Interior Charata, en coordinación con la Dirección General de Consumos Problemáticos y la Dirección Antinarcóticos.

El dispositivo se llevó a cabo el miércoles 3 de septiembre, entre las 19:35 y las 21:50, en la terminal de ómnibus de Las Breñas. Allí, efectivos policiales, con la asistencia del perro antinarcóticos Rocky, detectaron movimientos sospechosos de una joven y un hombre que intentaban retirar una encomienda de gran tamaño proveniente de un colectivo de la empresa «La Estrella», interno 214, que hacía el recorrido Resistencia–Gancedo.

Los demorados fueron identificados como F.P.S, de 18 años, y E.D.C, de 26, ambos domiciliados en el barrio El Progreso de Las Breñas. Según detallaron las fuentes, al advertir la presencia policial, la mujer intentó huir con la caja de cartón, pero fue interceptada junto al acompañante, que la esperaba en una motocicleta Honda CG negra en el sector de estacionamiento.

En presencia de testigos, se requisó el bulto con el can Rocky, que marcó positivo para la presencia de drogas. Dentro de la caja había cuatro paquetes con cogollos de marihuana con un peso total de 2,825 kilos, además de dos envoltorios con pequeñas cantidades de cocaína.

También se secuestró un teléfono celular Motorola, la motocicleta en la que se movilizaban, $ 2.900 en efectivo y anotaciones de interés para la causa.

La investigación quedó bajo la órbita del Juzgado Federal de Sáenz Peña, a cargo de la jueza María Belén López Macé, y la Fiscalía Federal de la misma jurisdicción, a cargo del doctor Carlos Amad.Dispusieron la detención de ambos, junto con el secuestro de todos los elementos incautados.

El caso fue caratulado como supuesta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes y los implicados quedaron a disposición de la Justicia Federal.

