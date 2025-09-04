Argentina recibirá a Venezuela esta noche: último partido oficial de Messi en el país

El equipo de Scaloni, ya clasificado, jugará ante una selección «vinotinto» que debe ganar para mantenerse con chances de jugar su primer mundial. Hora, dónde verlo y más partidos de la fecha.

Por la 17° y anteúltima fecha de Eliminatorias Sudamericanas, la selección Argentina de fútbol tendrá su último examen en casa con un duelo con un condimento emotivo: podría ser el último partido oficial de Lionel Messi en el país. La Albiceleste recibirá a Venezuela desde las 20.30 en el Estadio Más Monumental y con el arbitraje del chileno Piero Maza. El partido será televisado por Telefé, TyC Sports y Dsports.

El equipo de Lionel Scaloni, primero cómodo en la tabla, ya está clasificado al próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, mientras que la «vinotinto» se encuentra en la séptima posición, en zona de repechaje, y debe ganar para mantenerse con la ilusión de jugar su primera Copa del Mundo.

«VA A SER ESPECIAL»

Luego de un partido con el Inter de Miami, Messi confirmó que el de esta noche será su último partido en el país por Eliminatorias: «Va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistoso o más partidos, pero sí que es un partido muy especial por eso me van a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos», expresó. «Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención», agregó.

FECHA COMPLETA

Al entrar en etapa de definición, todos los partidos de la fecha se jugarán este jueves en simultáneo, a las 20:30, a excepción de Brasil-Chile, que se enfrentarán en el Maracaná a las 21:30 con una Verdeamarelha con el boleto asegurado y una selección trasandina ya eliminada. El partido será transmitido por TyC Sports 2.

Con seis puntos en juego, hay seis equipos disputándose cuatro posiciones. Uruguay y Paraguay están a un paso de certificar su pase directo con 24 unidades, ya que le sacan seis de distancia a Venezuela (18 puntos), que está en la séptima colocación que repartirá el repechaje. Entre medio está Colombia (22) y más abajo figuran Bolivia (17) y Perú (12) con Chile ya sin chances.

Los de Marcelo Bielsa se enfrentará a Perú con la chance de sacar su boleto al próximo Mundial. La Celeste necesita al menos sumar un punto para asegurarse su participación en la Copa del Mundo 2026. El partido también comenzará a las 20.30, y será transmitido por TyC Sports Play.

Colombia recibirá a Bolivia en Barranquilla, en un partido decisivo para ambos: los cafeteros, en el sexto puesto, están mejor posicionados, mientras que «La Verde» en el octavo lugar, debe ganar para meter presión y mantenerse con chances. Jugarán desde las 20:30 y el partido será transmitido por DSports.

La Paraguay de Gustavo Alfaro buscará sellar su clasificación al Mundial 2026 frente a Ecuador: la Albirroja recibirá en Asunción al seleccionado de Sebastián Beccacece, que ya tiene su boleto asegurado para la Copa del Mundo. Jugarán desde las 20.30, con transmisión de DSports

