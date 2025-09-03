Una motociclista murió y su acompañante perdió el bebé en un accidente sobre Ruta 95

La mujer de 60 años murió mientras que la joven de 17 terminó gravemente herida y perdiendo su embarazo. El choque fue contra un camión.

Un fatal accidente de tránsito ocurrido en la tarde del martes en La Tigra dejó como saldo la muerte de una mujer de 60 años y la pérdida del embarazo de ocho meses de una adolescente de 17.

El siniestro se produjo alrededor de las 19:30 en el kilómetro 1071 de la Ruta Nacional N° 95, cuando una motocicleta Guerrero Trip 110, conducida por Rosa Alegre (60) y acompañada por una joven embarazada de 17 años, colisionó contra un camión Mercedes Benz guiado por un hombre de 39.

Las víctimas fueron trasladadas de urgencia al hospital 4 de Junio de Presidencia Roque Sáenz Peña. Allí, los médicos diagnosticaron a Alegre traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y otorragia, mientras que la adolescente ingresó con politraumatismos y pérdida de conocimiento.

Horas más tarde, se confirmó el fallecimiento de Rosa Alegre a raíz de las graves lesiones sufridas, así como la interrupción del embarazo de la adolescente. Ante esta situación, la causa pasó a ser investigada como doble homicidio culposo en accidente de tránsito.

En el lugar trabajaron efectivos de la División Patrulla Vial de Villa Ángela y de la División Criminalística. La Fiscalía interviniente dispuso la imputación en libertad del conductor del camión y la entrega del cuerpo de la víctima fatal a sus familiares para los fines póstumos correspondientes.

