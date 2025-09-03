SÁENZ PEÑA: GRAVE ACCIDENTE ENTRE COLECTIVO Y MOTOCICLETA

Un siniestro vial de gran magnitud se registró este miércoles 3 de septiembre, alrededor de las 17:50 horas, en calles 9 y 6 del barrio Monseñor de Carlo de Sáenz Peña.

En el hecho estuvieron involucrados una motocicleta 110 cc. (marca y modelo no visibles) y un colectivo Mercedes Benz 0-500 RSD, de la empresa La Estrella, de color rojo, blanco y amarillo.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor, un joven de 27 años, domiciliado en barrio San Martín, sufrió gravísimas lesiones y fue trasladado de urgencia al Hospital 4 de Junio.

El médico de guardia, Dr. Gerardo Ferreyra, diagnosticó:

TEC grave.

Fractura maxilar superior.

Traumatismo cerrado de tórax y abdomen.

Contusión torácica izquierda.

Scalp de brazo izquierdo con pérdida de sustancia.

Fractura femoral derecha.

Actualmente el paciente permanece internado en el Shock Room (Terapia Intermedia), bajo asistencia mecánica respiratoria y con pronóstico reservado.

La investigación está a cargo del Fiscal N°1, Dr. César L. Collado.

