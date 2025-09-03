Operativo Libertador: destacaron los objetivos cumplidos y el recibimiento de los vecinos

En una conferencia de prensa, el general de Brigada de Monte, Oscar Santiago Zarich, explicó cómo se originó la llegada del Operativo «Libertador» en Chaco.

«Como comando, su nombre lo dice, la misión principal de la fuerza es de alistar, adiestrar y sostener a todas las fuerzas que se colocan en un territorio para defender la soberanía nacional», inició Zarich y mencionó que eligieron la zona por sus «características geográficas especiales, por su medio agreste y calor y porque estamos en un período bastante amigable».

Zarich explicó que el traslado del operativo implicó un desafío por la gran cantidad de personal y vehículos. «Fueron 74 vehículos por modo ferroviario, partiendo desde Retiro, tres o cuatro columnas de movimiento automotor desde Córdoba, La Pampa, City Bell, Monte Caseros, Posadas y el traslado de 128 efectivos que arribaron al aeropuerto de Sáenz Peña», indicó.

En ese sentido, mencionó que el objetivo principal es «adiestrarse para poder cumplir con su misión principal que es para prepararnos para la guerra, cuando uno dice esto es para lo peor, todos somos conscientes de que la guerra es el peor hecho humano que uno puede pasar».

El ejercicio se realizó en Avia Terai, Sáenz Peña, Pampa del Indio, Castelli, Isla del Cerrito, dentro de la provincia, y en Formosa, en la Capital, Pirane y Palo Santo, donde se desarrolló actividad con tiro de munición de guerra. «Somos respetuosos de las autoridades locales, el único interlocutor fue el comandante de la Brigada que se acercó a ambos gobernadores y los intendentes de las localidades. Hicimos el adiestramiento, concientes de que estamos por el buen camino y con las autorizaciones del caso», aclaró.

Para finalizar, destacó el trato de los vecinos de las distintas localidades donde se desarrolló el ejercicio: «Encontramos en cada uno de los puntos un recibimiento como pocas veces uno ve en alguna otra parte del país, es un orgullo y satisfacción recuperar esa vocación de servicio a partir del contacto que tuvimos con los vecinos, nos lleva a querer repetir el operativo».

