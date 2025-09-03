Nuevamente la Poceada quedó vacante y llegó a un pozo superior a $282 millones

En el sorteo de este martes ningún apostador logró acertar cinco números.

La Poceada Chaqueña quedó vacante en el sorteo realizado en la noche de este martes y el pozo acumula más de $ 282 millones.

Los números de la suerte fueron 01, 07, 24, 34, 38, 39, 54, 69, 79 y 92. Ningún apostador logró acertar cinco números; sin embargo, unas 78 personas se llevaron $ 328.001,77 cada una, por cuatro aciertos.

Además, unos 1.390 apostadores se llevaron $ 4.601,46, con tres aciertos, y 16.865 jugadores salvaron la jugada.

El próximo sorteo se realizará el jueves, a las 21, y se pondrá en juego un pozo estimado de $ 282 millones.

Comentarios