EE.UU. ratificó que sigue en pie el proceso para que los argentinos viajen sin visa

Tras la polémica generada por una publicación de Axios, el gobierno de Donald Trump confirmó que sigue en pie el proceso para que los argentinos puedan viajar a Estados Unidos sin visa.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encabezado por Kristi Noem, desmintió la versión del medio estadounidense a través de un mensaje en X. «Lo que resulta realmente ‘vergonzoso’ es que a Axios se lo considere periodismo. Como informamos, no hubo ningún documento nuevo ni adicional relacionado con el programa de exención de visas pendiente de firma con Argentina», indicó la cartera de seguridad, acompañando el texto con una captura de la nota de Axios.

Según la publicación, el secretario de Estado, Marco Rubio, habría decidido frenar el acuerdo firmado en julio por la presunta corrupción que salpica a la Casa Rosada. Incluso se mencionaba que la delegación argentina encabezada por el titular de ARCA, Juan Pazo, se habría enterado de la suspensión del encuentro mientras viajaba a Washington. Todo esto fue rechazado por las autoridades.

Las especulaciones surgieron luego de la filtración de audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, que generaron repercusiones internacionales.

El 28 de julio, el gobierno argentino y la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires habían anunciado en conjunto el inicio del procedimiento para reincorporar al país al Programa de Exención de Visas (Visa Waiver Program). El anuncio se realizó tras una reunión en la que participaron Kristi Noem y funcionarios de Javier Milei.

En Washington remarcan que el proceso llevará tiempo: Estados Unidos debe verificar estándares de seguridad y migración antes de dar el aval definitivo.

