Construyen un canal revestido en la avenida 28 de Sáenz Peña

Se trata de la prolongación del canal de dicha arteria y comprende 120 metros en el tramo, entre las calles 31 y 33. Busca otorgar mayor rapidez a la circulación del agua que se acumula.

La obra contempla la construcción de un canal de 120 metros de largo por 1,80 metros de ancho y 1,70 metros de profundidad.

Esta intervención busca otorgar mayor rapidez a la circulación del agua que se acumula en la intersección de las avenidas 33 y 28, beneficiando al sector comprendido entre las calles 22 hasta la 28 y 29, hasta la 33.

Una vez concluida la obra permitirá optimizar el escurrimiento del agua, ya que se conectará directamente con la continuidad del canal de la avenida 28 hasta la avenida 1.

Paralelamente, se ejecutan obras complementarias en la zona del Parque del Encuentro y en la represa del barrio Ginés Benítez, para ampliar el caudal de agua que se recibe y dar mayor celeridad al escurrimiento del agua.

Desde el municipio se continúa invirtiendo en obras pluviales para brindar mayor previsibilidad ante los altos milimetrajes durante épocas de lluvias.

Comentarios