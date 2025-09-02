Melchiori ignoró el Habeas Corpus y se paseó por el patio de la Comisaría de Taco Pozo

En las últimas horas se viralizó un video que muestra al excomisario en el patio de la dependencia policial, a pesar de la prohibición.

El excomisario de Taco Pozo, Augusto Daniel Melchiori, quien protagonizó un violento episodio el domingo 17 de agosto al atacar a un grupo de médicos de la ONG cordobesa «Todo Por Todos» y que además tiene denuncias por abuso de autoridad, golpes y detención arbitraria, violó el Habeas Corpus que, entre otras cosas, le prohíbe acercarse a la comisaría de la mencionada localidad.

Este último hecho se dio a conocer a través de un video filmado por una vecina de la zona, donde se ve a Melchiori en el patio de la institución tras presentarse en el lugar a bordo de un automóvil Toyota gris, patente AA 614 DK.

Cabe mencionar que el documento presentado por los médicos atacados establece de manera precisa en su artículo N.° 6: «Prohibir, como medida de protección urgente a las víctimas y testigos, la presencia, acceso y desempeño funcional en la comisaría de Taco Pozo, del comisario Daniel Augusto Melchiori».

Por otro lado, es preciso recordar que este hecho tuvo gran repercusión a nivel local y nacional. La Jefatura de la Policía provincial resolvió intervenir la dependencia y designó como interventor al Comisario Inspector José Luis Gómez, quien se desempeñaba como Supervisor de la Zona XIV Interior.

Asimismo, hoy se llevó a cabo la primera audiencia por el recurso de Habeas Corpus en Sáenz Peña, donde la doctora Viviana Izaguirre, presidenta de la Fundación «Todos por Todos», denunció irregularidades en el accionar policial y cuestionó el cumplimiento de las medidas judiciales.

En esa línea, agregó: «Lo único que pretendo es que se haga justicia. El comisario sigue en Taco Pozo, sigue en la comisaría, sigue impartiendo órdenes. Acabo de recibir un video que lo prueba. Nada se ha cumplido, es una vergüenza. Todo lo que se hizo es un mamarracho».

