La Poceada sortea un pozo millonario esta noche: hay en juego más de $ 167 millones

La próxima edición será esta noche, a partir de las 21 horas, y le dará a los chaqueños una nueva oportunidad de transformarse en millonarios.

La Poceada Chaqueña quedó vacante en el sorteo realizado la noche del sábado, y el pozo acumulado es de más de $ 167 millones. Se trató del sorteo N.° 2200, que terminó con un nuevo pozo vacante.

En aquella ocasión, los números de la suerte fueron 24, 39, 31, 37, 53, 57, 61, 76, 79 y 87. Sin embargo, ningún apostador logró acertar cinco números. En cambio, 51 personas se llevaron $ 341.860,81 cada una, por cuatro aciertos; unos 1.074 apostadores se llevaron $ 4.058,40, con tres aciertos; y 12.865 jugadores salvaron la jugada.

Cabe mencionar que, a partir de la edición de este 2 de septiembre, el costo del ticket pasará de 750 pesos a $ 1.000, tras una decisión del Directorio de Lotería Chaqueña.

De esta manera, en el próximo sorteo se pondrá en juego un pozo estimado de $ 167.662.239,90, y los chaqueños tendrán una nueva posibilidad de convertirse en millonarios.

