Está abierta la convocatoria para residencias médicas en Chaco

El Ministerio de Salud Pública del Chaco informa que se encuentran disponibles plazas para la realización de residencias en las siguientes especialidades:
Clínica Médica
-Obstetricia
-Tocoginecología
-Traumatología
-Salud Mental
-Kinesiología Pediátrica
-Emergentología
-Anatomía Patológica
-Terapia Intensiva (adultos y pediátrica)
-Bioquímica
-Dermatología
-Medicina General
Los profesionales interesados deberán inscribirse a través de la página oficial de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE):
Acceso al sitio de inscripción
Una vez realizada la inscripción, los postulantes serán derivados a los hospitales que funcionan como escuelas de residencia en la provincia.
El Ministerio invita a los jóvenes profesionales de la salud a participar de esta instancia formativa, que constituye un paso clave para la especialización y fortalecimiento del sistema sanitario chaqueño.
Fuente:primeralinea