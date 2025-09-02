El fiscal Stornelli pidió investigar la denuncia de Nación y no allanar a periodistas

El fiscal federal pidió iniciar una pesquisa para esclarecer una posible operación de inteligencia ilegal, aclarando que no se investigarán las fuentes periodísticas ni se podrán allanar domicilios sin la debida autorización judicial.

El fiscal federal Carlos Stornelli requirió que se abra una investigación judicial para investigar la denuncia presentada por el Gobierno sobre una presunta operación de inteligencia ilegal con respecto a los audios que se habrían grabado en Casa Rosada.

No obstante, Stornelli fue enfático y aclaró que la investigación «no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad».

Y destacó: «Esto incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente, no obstante lo cual, no empecé al análisis de las conductas ya efectuadas».

La aclaración realizada por el fiscal surge como respuesta a un pedido realizado por el abogado del Ministerio de Seguridad Nacional, Fernando Soto, quien pretendía que se allanara el canal de streaming -Carnaval- que publicó audios atribuidos a Diego Spagnuolo y la hermana del Presidente. El mismo pidió, además, que se allanen domicilios de periodistas que participaron de esas transmisiones.

El fiscal infiere que las grabaciones habrían afectado no solo a funcionarios federales de alto rango, sino que también se habrían realizado en lugares bajo jurisdicción exclusiva del gobierno nacional, lo que justifica la competencia del juzgado federal para intervenir en la causa.

Además presume la ilegitimidad de los audios difundidos, que habrían sido puestos a disposición de la opinión pública de manera dolosa y clandestina, lo que refuerza la hipótesis de una operación de inteligencia ilegal.

