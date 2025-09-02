El Día del Empleado de Comercio se traslada al lunes 29 de septiembre

Así lo confirmó el presidente de la Cámara de Comercio de Resistencia, Walter Bistman, luego de mantener una reunión con el secretario general del Centro de Empleados de Comercio (CEC), Roque Schulz.

Si bien el Día del Empleado de Comercio se celebra cada 26 de septiembre, este año se trasladará al lunes 29 de septiembre, como un día de descanso para los trabajadores del sector. Ante ello, ese día, la mayoría de los negocios cerrarán sus puertas.

Según lo instituido por la Ley 26.541, dicha conmemoración que se celebra el 26 de septiembre de cada año, será un día de descanso para todos los trabajadores mercantiles «asimilándose dicho día a los feriados nacionales, a todos los efectos legales».

Al respecto, durante los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical. «La remuneración es equiparable como la de un día feriado, por lo tanto, la decisión de trabajar el lunes 29 de septiembre queda a criterio de cada comerciante, y si lo hace, debe abonar doble la jornada a su personal», detalló Walter Bistman, presidente de la Cámara de Comercio de Resistencia.

Al finalizar, afirmó que el encuentro con Roque Schulz, dirigente del Centro de Empleados de Comercio, fue productivo: «Entendemos que el diálogo y el trabajo en conjunto son las herramientas básicas que necesitamos para construir un futuro positivo para todas las partes», destacó.

