Dos nuevas empresas se suman al Parque Industrial de Sáenz Peña

El intendente Bruno Cipolini entregó las preadjudicaciones a las firmas Alfajores «La Tana» y Preserva.

El Parque Industrial de Sáenz Peña sumará dos nuevas industrias. El intendente Bruno Cipolini entregó este martes las carpetas de preadjudicación a Alfajores «La Tana» y Preserva S.A., luego de la autorización otorgada por la COPISAPE en su última reunión.

El acto se realizó en el marco del Día de la Industria, con la presencia del secretario de Desarrollo Local, Martín Sobol, el subsecretario de Desarrollo Industrial, Armando Kohn, y representantes de ambas empresas.

PRODUCCIÓN LOCAL DE ALFAJORES Y RECICLADO DE PLÁSTICOS

Desde Alfajores La Tana adelantaron que buscan instalar su fábrica dentro del Parque para aumentar la producción y responder a la creciente demanda.

En tanto, Preserva S.A., dedicada al reciclado de plásticos, proyecta ampliar su capacidad de almacenaje y producción de pellet en Sáenz Peña, con el objetivo de industrializar varillas y otros productos ignífugos que reemplazan el uso de madera nativa.

El Parque Industrial cuenta con agua potable, energía eléctrica, fibra óptica y desvío ferroviario. Además, el municipio avanza en la instalación de una planta reductora de gas natural, lo que permitirá sumar este servicio en poco tiempo.

También, a través de acuerdos con Vialidad Provincial y el Ministerio de Producción, se ejecutan obras de enripiado en la playa de operaciones de la aduana, para mejorar el servicio a las empresas exportadoras.

Actualmente hay parcelas disponibles para nuevas radicaciones y se trabaja en atraer firmas de logística y transporte, tal como establece la ordenanza constitutiva.

