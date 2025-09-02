Conducía borracho, causó una tragedia y enfrentará un juicio por jurado

El joven tenía 1,48 grados de alcohol en sangre y mató a tres personas el 12 de febrero de 2023.

Matías Alberto Gallardo manejaba un Volkswagen Vento en estado de ebriedad y, el 12 de febrero de 2023, protagonizó un accidente que se cobró la vida de tres personas que se trasladaban en moto y se encontraban en el ingreso a la localidad de Margarita Belén. Ahora, el conductor deberá enfrentar un juicio por jurado.

Tanto Gallardo como su acompañante habían consumido bebidas alcohólicas y, al realizarse el test, ambos dieron positivo. El primero tenía 1,48 grados de alcohol en sangre, mientras que el segundo registró 0,40. Las víctimas de esta tragedia fueron Franco Cardozo, de 24 años; Carla Meza, de 25; y María Soledad Jara, de 29.

El expediente será juzgado por jurados los días 16, 17, 18 y 19 de septiembre, bajo la conducción de la jueza Glenda Laura Vidarte. Durante el debate se analizarán las posibles responsabilidades penales del acusado —imputado por homicidio con dolo eventual— y se revisarán las circunstancias del hecho, con la intervención de ciudadanos seleccionados por sorteo que conformarán el jurado popular.

