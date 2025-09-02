Brutal choque en Barranqueras: un hombre de 71 años fue trasladado al hospital

El conductor de 71 años, presentó lesiones por lo que fue trasladado al Hospital Eva Perón para su asistencia médica.

Sucedió minutos antes de las 16 en avenida San Martin e intersección de avenida Maipú de la localidad portuaria.

Barranqueras arribaron al lugar y constataron la presencia de una camioneta Volkswagen Amarok, que habría colisionado con una de las jirafas de luz de la arteria.

Cerca del rodado se encontraba el titular de 71 años, quien señalo que perdió el control y que requería asistencia médica, siendo llevado en ambulancia al hospital portuario.

Fuente:diariochaco