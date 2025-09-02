Anuncian lluvias hasta el jueves, y frío a partir del viernes

El pronóstico del tiempo para los próximos días en el Chaco.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa lluvias y tormentas -algunas fuertes- hasta el jueves, en Resistencia y alrededores, mejorando el viernes, con un marcado descenso de temperatura, con mínimas de entre 3 y 5 grados.

Así, para este miércoles se prevén tormentas aisladas por la mañana y la tarde, y tormentas fuertes hacia la noche, con vientos leves de direcciones variables prevaleciendo del sur. La temperatura oscilará entre 16 grados de mínima y 24 de máxima.

En tanto, para el jueves se esperan tormentas fuertes por la madrugada, luego chaparrones y lluvias aisladas, y vientos moderados del sudeste rotando al sur, con un piso térmico de 10 grados y un techo de 15.

Asimismo, para el viernes se anuncia tiempo bueno, con cielo parcialmente nublado por la mañana y algo nublado por la tarde-noche, y descenso de temperatura, con una mínima de 3 grados y una máxima de 17.

Por último, para el sábado, el SMN pronostica cielo parcialmente nublado, con 4 grados de temperatura mínima y 19 de máxima.

Fuente:datachaco

Comentarios