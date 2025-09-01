Se realizó el taller de folclore en Casa de Cultura a cargo de profesores del Ballet Salta

En la tarde del sábado se concretó el segundo taller dedicado a bailarines de folclore, integrantes de academias y público en general. Los mismos fueron dictados por los profesores, Hugo, Diego y Aníbal Jiménez.

En la oportunidad, el profesor Diego Jiménez destacó la importancia de la capacitación y manifestó estar muy «contentos de venir a dictar estos cursos gracias a la Secretaría de Cultura, en especial el apoyo que nos brinda la doctora Alicia Gaña».

Por otro lado, remarcó el crecimiento de niños, jóvenes y adultos en la actividad del folclore.

«Eso nos alienta mucho a seguir, con Sáenz Peña tenemos una relación estrecha porque cada vez que venimos nos atienden muy bien, además del trabajo que hacen los profesores de Casa de Cultura junto a mi hermano Aníbal Jiménez. En la muestra que se hizo en el Centro Cultural, vimos con mucho agrado el nivel de los alumnos y profesores , demostrando el trabajo que desarrollan día a día».

