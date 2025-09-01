Potente terremoto en Afganistán deja más de 800 muertos y 2.500 heridos

Un terremoto de magnitud 6 sacudió el este del país. Las autoridades talibán activaron operativos de rescate y asistencia en las provincias más afectadas.

Un devastador terremoto de magnitud 6 en la escala de Richter sacudió el este de Afganistán en la noche del domingo, dejando un saldo trágico de al menos 800 muertos y 2.500 heridos, según confirmaron las autoridades instauradas por los talibán.

La provincia de Kunar fue la más golpeada, con 800 víctimas fatales y 2.500 heridos. En Nangarhar se registraron 12 muertos y 255 heridos, mientras que en Laghman hubo 58 heridos y en Nuristán, cuatro.

En ese marco, el Gobierno afgano informó la creación de un comité especial encabezado por el primer ministro Mohammad Hasán Ajund para coordinar la emergencia. Además, se activó la entrega de fondos y líneas telefónicas para organizar la distribución de ayuda humanitaria.

Las carteras del Interior, Defensa y Sanidad trabajan en conjunto para evacuar cuerpos, asistir a los heridos y distribuir alimentos y suministros médicos. Desde Nangarhar partieron al menos 40 vuelos de emergencia para trasladar a «cientos» de víctimas hacia zonas seguras.

El portavoz talibán y viceministro de Información, Zabihulá Muyahid, aseguró que tanto las autoridades como los residentes están participando en los esfuerzos de rescate. «El terremoto ha causado la pérdida de vidas y daños en propiedades en varias provincias orientales», señaló.

La magnitud de la tragedia y las dificultades logísticas del país plantean un enorme desafío para las autoridades afganas, que buscan acelerar la asistencia en un contexto de precariedad y escasos recursos.

Comentarios