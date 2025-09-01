Limitarán el tránsito en el puente General Belgrano por obras durante un mes

Se trata de la sustitución de tres juntas armadas del viaducto y los trabajos se realizarán de 22 a 6.

Vialidad Nacional informó que desde este lunes 1 iniciarán trabajos en el puente General Manuel Belgrano. Debido a esto, limitarán la circulación en el viaducto que une Chaco y Corrientes.

Los trabajos consisten en la sustitución de tres juntas armadas del puente y se efectuarán con el fin de preservar el buen estado general de la calzada, para brindar un adecuado confort al momento de circular y mantener el tráfico fluido.

Las tareas, que durarán aproximadamente un mes, se realizarán en horario nocturno, comenzarán a las 22 y se extenderán hasta las 6, correspondiente a la franja de menor circulación vehicular.

Durante este período, limitarán la circulación en el puente a media calzada en dicho horario. El operativo de seguridad estará a cargo de banderilleros, personal de Gendarmería Nacional, Policía Provincial de Corrientes y Chaco y de Corredores Viales S.A.

Comentarios