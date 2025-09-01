Hallan sano y salvo a un joven de 26 años que era intensamente buscado

Se trata de Ángel Maximiliano Gómez, quien había desaparecido el sábado.

Una rápida intervención policial permitió dar con el paradero de Ángel Maximiliano Gómez, de 26 años, quien había desaparecido el pasado sábado 30 de agosto y era intensamente buscado en la zona rural de Colonia El Tacuruzal, Lote 09.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la comisaría local con la colaboración de distintas unidades especiales. Para el rastrillaje se utilizaron canes adiestrados en levantamiento de rastros específicos y búsqueda de personas, junto a un dron de apoyo aéreo, lo que permitió ampliar el radio de búsqueda.

Finalmente, este lunes los uniformados hallaron al joven en estado de desorientación, pero sin lesiones de gravedad.

Conforme lo dispuso la Fiscalía de turno, se desactivó el protocolo de búsqueda y se brindó asistencia al ciudadano.

Fuente:datachaco

