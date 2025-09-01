Con gol del chaqueño Lencina, River le ganó a San Martín de San Juan

Fue 2-0 para el «Millonario», que continúa puntero en su zona.

Con gol del chaqueño Santiago Lencina, River venció 2-0 a San Martín de San Juan en el Monumental, en la fecha 7 del Clausura 2025.

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo venía de un sufrido empate ante Lanús y una agónica clasificación por penales en Copa Argentina.

El «Millonario» inició sufriendo tras un contragolpe de los sanjuaninos y un tiro en el palo de Maestro Puch. Sin embargo, rápidamente se recuperó y, a los 17 minutos, el nacido en Corzuela puso el 1-0.

Solo tres minutos después, Maximiliano Salas convirtió un golazo. Tras un pase en profundidad de Milton Casco, le ganó la disputa de la pelota a Rodrigo Cáseres y le pegó rasante, al segundo palo, poniendo el 2-0 final.

Con este resultado, River Plate suma 15 puntos, mientras que San Martín de San Juan permanece octavo en el grupo, a cuatro unidades del líder.

En la próxima fecha, tras las Eliminatorias, River visitará el sábado 13, desde las 19, a Estudiantes de La Plata.

Comentarios