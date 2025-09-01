Cayó de nuevo el «Rey de los Inhibidores» por secuestro, golpes y amenazas

R.S. y L.B. fueron detenidos tras un violento secuestro en Resistencia, donde golpearon y amenazaron a la víctima mientras exigían información sobre una motocicleta.

La Policía de Resistencia detuvo este lunes a R.S. (52) y L.B. (23) acusados de privación ilegítima de la libertad, extorsión y lesiones, tras un violento episodio ocurrido en la ciudad.

El hecho tuvo lugar en el domicilio de V.M.L.D.V., (24), quien denunció que mientras estaba con su familia ingresaron violentamente tres sujetos identificados como R.S., M.R. y otro conocido como»Chucky», armados con revólveres.

La víctima detalló que lo sacaron de su casa y lo trasladaron en un Renault 19 rojo a Barranqueras, golpeándolo y exigiéndole información sobre una motocicleta. Posteriormente, lo llevaron a una tapicería en el barrio Villa del Oeste, donde logró escapar, mientras que uno de los agresores efectuó disparos sin alcanzarlo. Duarte Vacca recibió atención médica en el Hospital Perrando, con diagnóstico de traumatismos en el cuero cabelludo, rostro, tórax y mano derecha.

Tras la denuncia, la División Enlace Operativo Metropolitana realizó un operativo de seguimiento, logrando la detención de R.S. al alrededor de las 14:00 en un kiosco de la intersección de Fray Capelli y Lima. Más tarde, a las 15:10, fue detenido Báez en Av. 25 de Mayo y Calle 13.

Cabe mencionar que M.S., conocido en la ciudad como el «Rey de los Inhibidores», había sido aprehendido días antes por utilizar inhibidores de señal para abrir un vehículo, y había sido liberado el 28 de agosto por disposición de la Fiscalía 15.

Fuente:diariochaco

