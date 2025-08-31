Violencia vecinal en Villa Ángela: una mujer denunció agresiones y daños en su casa

La víctima aseguró que sufrió daños materiales, lesiones y amenazas frente a sus tres hijos. Los presuntos agresores fueron demorados, pero teme que recuperen la libertad en los próximos días.

Una mujer de 39 años denunció este sábado por la mañana haber sido víctima de un violento ataque por parte de un grupo de vecinos en una vivienda ubicada en la intersección de La Rioja y pasaje Chacabuco.

Según relató a Diario Chaco , el conflicto comenzó alrededor de las 7, cuando se acercó a pedir que bajaran la música. «Me destruyeron la casa, las motos, me arrancaron el portón de la entrada y rompieron la puerta. Me lastimaron un brazo con un (chuchillo) tramontina. Yo vivo sola con mis hijos y ellos eran seis personas agrediéndonos», contó.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Primera, donde la damnificada identificó a una pareja que reside al lado de su casa, junto a otras personas, como responsables del ataque. De acuerdo con el parte policial, los agresores arrojaron piedras y botellas contra la vivienda, intentaron ingresar por la fuerza, rompieron el portón y dañaron dos motocicletas. Además, habrían amenazado con regresar tras comprar más bebidas alcohólicas.

La mujer describió la magnitud de los daños sufridos: «Me destruyeron mi moto que me llevaba a todos lados con mis ventas. La angustia y la rabia que tengo… maldad, eso es lo único que tienen. Anoche hasta las 22 hice cosas para vender al otro día en la feria y hacerme el peso, me acosté fundida y ni dormí en toda la madrugada. Pensé que iba a ser un rato la música, pero se hicieron las siete de la mañana y seguían. Salí a pedirles que bajen un poco la música y ahí comenzaron a atacar mi domicilio».

En su testimonio, también advirtió sobre la gravedad de lo sucedido: «Tenía a mis tres hijos adentro, entre ellos una menor de edad. Espero que los fiscales actúen porque me destruyeron la casa y me agredieron con un cuchillo. Ellos ahora están detenidospero el lunes seguramente ya van a estar afuera ytemo por lo que puedan hacer».

Tras el llamado al 911, los agresores se retiraron, aunque habrían intimidado a la víctima para que no avanzara con la denuncia. Finalmente fueron demorados. La investigación quedó ahora en manos de la Justicia, que deberá determinar responsabilidades y adoptar eventuales medidas de protección para la familia afectada.

Para quienes desean colaborar con la reparación de los daños, pueden realizarlo mediante transferencias al alias «ramo.gama.alarma» a nombre de Jessica Romina Burete. La damnificada señaló que los necesita principalmente para arreglar su moto y comprar una nueva puerta y reja por motivos de seguridad.

Fuente:diariochaco

Comentarios