Piastri se quedó con el GP de Países Bajos y Colapinto terminó 11°

Max Verstappen e Isack Hadjar completaron el podio. El piloto argentino quedó a cuatro décimas de sumar puntos.

Oscar Piastri se quedó con el Gran Premio de Países Bajos. Con un tiempo de 1:08.662, el piloto australiano de McLaren quedó en lo más alto, superando a Max Verstappen e Isack Hadjar, quienes completaron el podio. Lando Norris abandonó la carrera en la vuelta 65, mientras que Franco Colapinto, de muy buena performance, terminó 11° a cuatro décimas de sumar puntos.

En una carrera que tuvo de todo, fue Piastri el más rápido. Entre los imponderables, su compañero de McLaren, Norris, debió abandonar por humo en el cockpit. Fue prematura también la salida de los pilotos de Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc: ninguno completó el circuito.

El que tuvo una destacada participación fue Franco Colapinto. Luego de sus cuestionadas actuaciones, hoy el argentino terminó en la 11ª posición, a pocas décimas de lograr sumar puntos y muy por delante de su compañero de Alpine, Pierre Gasly, quien terminó 16°.

EL TOP 10

Oscar Piastri (McLaren)

Max Verstappen (Red Bull)

Isack Hadjar

George Russell (Mercedes)

Alex Albon

Kimi Antonelli (Mercedes)

Oliver Bearman

Lance Stroll (Aston Martin)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Yuki Tsunoda (Red Bull)

Fuente:diariochaco

Comentarios