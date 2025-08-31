Mortal choque en Resistencia: murió un conductor y otro sufrió una herida en la cabeza

Ocurrió anoche sobre la Ruta Nacional 11, kilómetro 1008, carril descendente. La víctima fatal conducía una camioneta y el otro vehículo involucrado era un auto Corsa.

Un hombre murió y otro resultó herido tras un fuerte choque ocurrido anoche en el acceso norte de Resistencia, sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 1008, carril descendente. El siniestro fatal ocurrió este sábado último alrededor de las 23, según fuentes policiales.

De acuerdo con el parte oficial, la colisión fue protagonizada por una camioneta Toyota Hilux color gris, y un automóvil Chevrolet Corsa Classic gris. La camioneta era conducida por un hombre mayor de edad, quien fue hallado sin vida dentro del vehículo.

El Corsa era conducido por un joven identificado como J.L.V, de 33 años, acompañado por una mujer cuya identidad no pudo ser recabada debido a que sufrió una crisis nerviosa. Vallejos presentaba un corte en el cuero cabelludo, se encontraba consciente y fue trasladado para su atención médica.

El fallecimiento del conductor de la camioneta fue constatado en el lugar por el médico de la ambulancia, identificado como el doctor Leiva. El tránsito no fue interrumpido, aunque permaneció regulado por personal de la Policía Caminera.

En el lugar trabajaron el Gabinete Científico y Bomberos Tanatológicos, mientras que las diligencias continuaban bajo la presencia del comisario general Nelson Marcelo Alvarenga, director general de Seguridad Metropolitana.

