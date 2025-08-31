Detuvieron a dos mujeres con cocaína y LSD en un control sobre la Ruta 16

En un colectivo de larga distancia que venía de Salta y se dirigía a Puerto Iguazú, una de las pasajeras llevaba más de tres kilos de cocaína atados a sus piernas.

En un operativo realizado sobre la Ruta Nacional Nº 16, efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron a dos mujeres que trasladaban droga en un colectivo de larga distancia .

El procedimiento se concretó durante la madrugada del jueves, cuando personal del Escuadrón 1 «Roque Sáenz Peña», con apoyo de la patrulla de la base Río Muerto, controló un transporte público de pasajeros que había partido desde Salta y tenía como destino Puerto Iguazú, Misiones.

Al llegar a la butaca 33, los gendarmes observaron que una pasajera presentaba dificultades para moverse y tenía bultos anormales en las piernas . Con apoyo del perro detector de narcóticos «Helena», confirmaron la presencia de estupefacientes. En presencia de testigos, constataron que la mujer llevaba adosados a su cuerpo ocho «ladrillos» y una «bocha» con cocaína, que arrojaron un peso total de 3 kilos 660 gramos.

Durante la requisa, otra pasajera mostró un marcado estado de nerviosismo. En su billetera, ocultaba una bolsa con 18 pastillas con forma de estrella, que tras las pruebas de campo resultaron ser LSD.

El Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña ordenaron la detención de las dos mujeres, de 22 y 25 años, además del secuestro de la droga y de los teléfonos celulares que tenían en su poder.

