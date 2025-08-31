Corrientes elige hoy gobernador e intendentes: siete fuerzas compiten por el poder

La provincia define a su próximo mandatario y autoridades municipales, incluida la capital. El oficialismo apuesta por Juan Pablo Valdés, mientras la oposición busca forzar un balotaje.

Corrientes vive este domingo una jornada electoral clave: más de 950 mil ciudadanos están habilitados para elegir gobernador, vicegobernador, legisladores provinciales y autoridades municipales, incluida la intendencia de la capital.

El actual mandatario, Gustavo Valdés, culmina su segundo mandato, pero su hermano, Juan Pablo Valdés, encabeza la fórmula del oficialismo de Vamos Corrientes, acompañado por el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, que busca continuar en el cargo.

En la vereda opuesta, el peronismo compite con la alianza Limpiar Corrientes, que postula a Martín «Tincho» Ascúa y César Lezcano. Otra oferta fuerte es la de Encuentro por Corrientes (ECO), con el exgobernador Ricardo Colombi y el senador provincial Martín Barrionuevo.

La Libertad Avanza presenta dos fórmulas: Lisandro Almirón junto a Evelyn Karsten, y por el partido Ahora, Carlos Romero con Ana Casaro Quiñoñez. También participan Adriana Vega y Andrés Barboza por el Partido de la Esperanza, y Sonia López junto a Raúl del Lago por Cambiá Corrientes.

Son siete fórmulas por la gobernación.

Además de gobernador y vice, se eligen cinco senadores provinciales y tres suplentes, 15 diputados y ocho suplentes, y jefes comunales en toda la provincia. En la capital, seis listas buscan suceder a Eduardo Tassano:

Vamos Corrientes: Carlos Polich – Ariel Báez.

Limpiar Corrientes: Germán Braillard – Daniel Flores.

Encuentro por Corrientes: Gustavo Canteros – Héctor Rafael Beltrán Iturriaga.

La Libertad Avanza: Any Pereyra – Flavio Sierra.

Cambiá Corrientes: Diego Silva – Malvina Canteros.

Ahora: Griselda Ríos – Alejandro Kordylas.

Según la Constitución provincial, para ganar en primera vuelta es necesario superar el 45% de los votos, o lograr al menos el 40% con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo. De no cumplirse, habrá balotaje el 21 de septiembre.

