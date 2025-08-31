Cerraron los comicios en Corrientes: el oficialismo ya se declaró ganador

Pasadas las 18, las redes sociales de frente oficialista «Vamos Corrientes» publicó una imagen victoriosa. De la misma forma, el PJ anticipa una segunda vuelta. Sin embargo, los primeros resultados se darán a conocer cerca de las 21.

Cerraron los comicios provinciales en Corrientes, donde casi un millón de personas se acercaron a las distintas escuelas de la provincia para elegir gobernador, intendente y legisladores.

De acuerdo a fuentes oficiales, más del 60% de los correntinos se acercaron a emitir su voto. En lo que refiere a los resultados, se darán a conocer mediante la página elecciones2025.corrientes.gob.ar cerca de las 21.

Sin embargo, apenas cerró la votación, el oficialismo, que en estas elecciones fue bajo el nombre «Vamos Corrientes» se declaró ganador en sus redes sociales oficiales. En esta elección, Juan Pablo Valdés, intendente de Ituzaingó y hermano del gobernador Gustavo, fue el candidato principal de la fuerza. Cabe destacar que se trata de una acción habitual del oficialismo en las últimas elecciones realizadas en la vecina provincia.

El oficialismo se declaró ganador minutos después del cierre de urnas.

En cuanto al peronismo, que es representado por Martín «Tincho» Ascúa, también usó sus redes sociales poco después de las 18 y anticipó una segunda vuelta. «Estamos en segunda vuelta», dice la imagen publicada por Ascúa.

«Tincho» Ascúa, candidato peronista, dijo que habrá segunda vuelta.

Por su parte, La Libertad Avanza va con candidato propio: el diputado nacional Lisandro Almirón, acompañado por Evelyn Karsten, actual secretaria Parlamentaria de la Cámara de Diputados. Después del cierre, emitieron un comunicado agradeciendo la participación ciudadana, esperando por el conteo de los votos y denunciando «irregularidades típicas de la vieja política».

El comunicado de La Libertad Avanza Corrientes denunciando irregularidades.

Otro frente es Encuentro por Corrientes del ex gobernador Ricardo Colombi, acompañado por Martín Barrionuevo, que se presentó en estas elecciones tras romper con la UCR. En sus redes sociales, tras el cierre de comicios, publicaron: «¡Gracias! Primero los correntinos».

Otros frentes son los de Cambiá Corrientes (izquierda), encabezado por Sonia López; el partido «Ahora», con Carlos «Teke» Romero; y el Partido de la Esperanza, con Adriana Vega.

Según la Constitución provincial, para ganar en primera vuelta es necesario superar el 45% de los votos, o lograr al menos el 40% con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo. De no cumplirse, habrá balotaje el 21 de septiembre.

