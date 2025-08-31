Barranqueras: vecinos retuvieron a un ladrón que quiso robar a un hombre

Pasada la medianoche, los efectivos patrullaban en motocicleta por la avenida San Martin al 300, cuando varios vecinos de la zona los alertaron. Habían reducido a un ciudadano que intentó hurtar pertenencias de un hombre.

 

El demorado de 29 años fue conducido a la División Medicina Legal y luego a la dependencia policial. El damnificado, un vecino de 27 años se dirigió a realizar la denuncia por lo ocurrido.

 

Finalmente, se instruyeron actuaciones judiciales con intervención de la Fiscalía en turno.

 

