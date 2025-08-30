Violencia de género: dos hombres intentaron incendiar las casas de sus ex en distintos barrios

En menos de 24 horas, dos mujeres denunciaron a sus exparejas por incendiar sus viviendas en distintas zonas de la capital chaqueña. La policía intervino, sofocó los focos ígneos y detuvo a los agresores, que ahora enfrentan causas por violencia de género y daños.

En las últimas horas, la ciudad de Resistencia fue escenario de dos graves incidentes de violencia de género que involucraron incendios intencionales en viviendas de mujeres. Ambos casos, ocurridos en distintos barrios, comparten rasgos en común. Afortunadamente no hubo víctimas fatales.

El primer incidente tuvo lugar en el barrio Boquita de Cortez, donde una mujer de 35 años, denunció que su pareja, Ceferino Antonio Ojeda, también de 35 años, prendió fuego a un colchón en el interior de una habitación de su vivienda.

Al momento de la llegada del personal policial, el foco ígneo ya había sido sofocado. La víctima radicó la denuncia correspondiente, y Ojeda fue detenido y notificado de su aprehensión en el marco de la causa por daños en contexto de violencia de género. La policía labró un acta de constatación e incautó el objeto utilizado para iniciar el fuego.

Horas más tarde, en el barrio 6 de Septiembre otra mujer, de 37 años, denunció que su ex pareja, Ramón Omar Barrios, de 47 años, prendió fuego a su vivienda. La denuncia fue ampliada tras la intervención de personal de la División Bomberos Policiales y Bomberos Voluntarios Zona Sur, quienes sofocaron el incendio.

Una testigo observó a Barrios merodeando por la vereda del domicilio de Farías y, minutos después, vio que la casa se incendiaba. El hombre fue detenido por personal policial en inmediaciones del barrio y notificado de su aprehensión. Se registraron antecedentes de violencia de género y otros delitos en su contra.

Ambos casos fueron derivados a la Fiscalía N° 4, especializada en violencia de género, donde se instruyeron las actuaciones correspondientes. Las víctimas iniciaron acciones legales contra sus agresores, quienes permanecen detenidos a disposición de la justicia.

Fuente:datachaco

