Tras finalizar sus residencias, nuevos profesionales se suman al sistema sanitario

Se trata de nuevos especialistas en anestesiología, bioquímica clínica, clínica médica, obstetricia, enfermería para el cuidado del paciente crítico adulto, materno infantil y adolescente, pediatría y salud mental.

En la Universidad Nacional del Chaco Austral, se realizó este viernes por la noche el acto de colación de egresados de residencias médicas, encabezado por el ministro de Salud, Sergio Rodríguez, junto al director del Hospital «4 de Junio», Jaime Etchelouz.

Durante la ceremonia, el ministro Rodríguez expresó su reconocimiento a los profesionales que eligieron el Chaco para ejercer en áreas sensibles: «Los residentes son un eslabón fundamental en los hospitales donde se forman especialistas, porque marcan el rumbo de la salud pública de la provincia. Por eso, nuestro compromiso es acompañarlos en esta nueva etapa».

Asimismo, destacó el marco legal que respalda los derechos de los residentes y explicó la política de acompañamiento del Ministerio: «Las residencias son un sistema de formación académica con gran valor asistencial. Desde Salud vamos a contener a quienes decidan quedarse en la provincia».

Con esta nueva camada de profesionales, la provincia fortalece su red sanitaria y reafirma la apuesta por una salud pública más cercana, inclusiva y con más especialistas en cada rincón del Chaco.

