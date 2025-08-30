Secheep: habrá cortes programados en distintos puntos de la provincia por mantenimiento

Las localidades afectadas incluyen Resistencia, Barranqueras, Tres Isletas, Avia Terai y Juan José Castelli, con cortes que se extenderán entre una y cuatro horas según la zona.

La empresa estatal Secheep anunció una serie de trabajos de mantenimiento eléctrico en distintas localidades del Chaco, que generarán interrupciones programadas del suministro. Se trata de medidas necesarias para fortalecer la red y evitar apagones inoportunos.

Estos trabajos forman parte de un plan preventivo para robustecer la infraestructura eléctrica provincial de cara al verano. Así lo destacaron desde la empresa, señalando la necesidad de reforzar transformadores y redes para garantizar estabilidad en momentos de alta demanda.

Cronograma de cortes

Resistencia: suspensión del servicio de 08:00 a 09:00 h en el barrio Provincias Unidas, específicamente en la zona de avenidas Mac Lean y Marconi.

Barranqueras: corte entre las 13:30 y las 17:00 h, incluyendo los barrios 96 Viviendas, 71 Viviendas, la zona UTEDyC (entre Alem, Sauce y Lapacho) y alrededores.

Tres Isletas: sin luz de 07:30 a 10:30 h en los barrios Alianza, Unidos y Formosa, así como en las quintas 99, 100 y 118, la planta de Sameep y el hospital local.

Avia Terai: interrupción en áreas urbanas y rurales de 13:30 a 17:00 h.

Juan José Castelli: corte de 12:00 a 16:00 h en calles Belgrano, San Martín, Holzer, barrio Norte, Chacras 7, 19 y 29, Reserva Norte y calle España.

Algunas recomendaciones

Desenchufar equipos sensibles como televisores, computadoras, cargadores y heladeras antes del corte.

Al volver la luz, esperar al menos 3 minutos antes de reconectar todo de golpe.

Priorizar el consumo responsable: no prender el aire, el horno, las luces y la parrilla eléctrica al mismo tiempo.

Fuente:datachaco

