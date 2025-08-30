La valiente historia de Morocho: fue rescatado por los bomberos y encontró nuevo hogar

Los bomberos de Resistencia realizaron un arriesgado rescate dentro de una alcantarilla y lograron salvar a un perro en peligro. Conmovida por la escena, una mujer decidió adoptarlo al instante y lo bautizó «Morocho», dándole un final feliz a esta historia de valentía y ternura.

Un operativo de rescate terminó con un final feliz para un perro que quedó atrapado en una alcantarilla pluvial de Resistencia. El hecho ocurrió ayer por la tarde alrededor de las 17:50 en la intersección de la Colectora de Ruta Nacional 16 y Avenida Sabin.

El Servicio de Emergencias 911 recibió un llamado alertando sobre un perro atrapado dentro de la tubería. De inmediato, la División Bomberos de Resistencia envió un equipo de la Sección Rescate, liderado por el Sargento Primero Félix Holsbach.

Equipados con cuerdas, linternas y protecciones personales, los bomberos ingresaron aproximadamente 50 metros en la alcantarilla, donde localizaron al animal en situación de riesgo. Tras asegurar al perro con cuidado, lograron sacarlo sano y salvo.

En el lugar se encontraba una ciudadana de 31 años, quien conmovida por la escena decidió adoptar al can. La mujer lo bautizó como «Morocho», y desde entonces se encuentra bajo su cuidado en buen estado de salud.

El rescate destaca la rápida intervención de los bomberos y el compromiso de la comunidad en la protección y cuidado de los animales.

Fuente:datachaco

