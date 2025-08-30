For Ever salió a flote en la Isla Maciel: derrotó 2-0 a San Telmo

Por la fecha 29, el Negro volvió a la victoria, tras dos derrotas y un empate. Los goles fueron marcados por los Romero, Matías y Maximiliano.

De visitante, este sábado For Ever recuperó la sonrisa y venció 2-0 a San Telmo, en la fecha 29 de la Primera Nacional. El conjunto chaqueño llegó a 47 puntos y trepó al quinto puesto de la zona B, en zona de clasificación.

La primera mitad se pasó con todas las emociones. Si bien, la primera llegada fue para el Candombero, la visita contestó rápido y a los 8 minutos, con una jugada de manual, Valenzuela sacó un buen centro para Matías Romero, que cabeceó en el área chica y puso el 1-0 a los 8 minutos de juego.

For Ever se agrandó en la Isla Maciel y mostró lo mejor de su juego. A los 15 minutos, de tiro libre, Maximiliano Romero venció la estirada de Rufinetti y acomodó la pelota sobre el poste izquierdo del arquero. 2 a 0 para For Ever.

San Telmo se volvió un equipo ancho y llenó de centro al área Caprio. Tanto, que a los 22, un empujón infantil de Gino Barbieri terminó en penal a favor de los locales. Lo pateó Cocimano, que no le dio dirección y el arquero albinegro se terminó quedando con la pena máxima, evitando la caída de su arco.

Para el complemento cambiaron los roles. Los locales fueron más ofensivos, aunque los de Resistencia se agazaparon y salieron bien de contragolpe. Caprio le complicó la tarde a Cocimano, ganándole todos los mano a mano y dejando al conjunto chaqueño con los 3 puntos.

Ricardo Pancaldo recuperó varias piezas, que todas cumplieron. Ahora, For Ever será rival de Chacarita, en la fecha 30. A falta de 4 jornadas, el Negro suma 47 puntos, se mantiene en zona de reducido y de clasificación a la Copa Argentina.

Fuente:datachaco

