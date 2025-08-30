DETIENEN A “CHACHI” POR DAÑOS EN UN DOMICILIO DE BARRIO BELGRANO

Este sábado 30 de agosto, cerca de las 12:20 horas, efectivos de la Comisaría Segunda de Sáenz Peña, dependiente de la Supervisión Zona VII Interior, intervinieron en un hecho de supuestos daños en un domicilio del barrio Belgrano.

La damnificada, una mujer de 53 años domiciliada en la zona, había señalado como presunto autor a un sujeto conocido con el alias de “Chachi”.

Tras tareas investigativas y cruce de información con fuentes reservadas, personal policial a bordo del móvil PT-664 logró la conducción de L. C. M., de 43 años, domiciliado también en barrio Belgrano, quien sería el sindicado como autor del hecho.

Asimismo, se instruyeron actuaciones contravencionales con intervención del Juzgado de Faltas de la ciudad.

