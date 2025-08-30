Corrientes elegirá gobernador este domingo: quiénes son los candidatos

El oficialismo provincial confía en retener el poder con Juan Pablo Valdés, mientras que la oposición busca forzar una segunda vuelta y quebrar la hegemonía radical.

Corrientes votará este domingo para elegir a su nuevo gobernador, en una jornada que marcará el fin del ciclo de Gustavo Valdés tras dos mandatos consecutivos. Sin embargo, su hermano, Juan Pablo Valdés, es el candidato del oficialismo y se perfila como favorito, según una encuesta de la consultora CB Opinión Pública.

Además de gobernador y vicegobernador, los correntinos también elegirán a sus próximos intendentes y legisladores provinciales. Corrientes es una de las diez jurisdicciones que desdoblaron sus elecciones provinciales de las nacionales; por lo tanto, el 26 de octubre habrá otra jornada electoral.

QUIÉNES SON LOS CANDIDATOS

Para gobernador y vice hay diversas propuestas

Vamos Corrientes (oficialismo): Juan Pablo Valdés, hermano del actual mandatario, junto con Pedro Braillard Poccard, quien busca la reelección como vicegobernador.

Limpiar Corrientes (peronismo): Martín «Tincho» Ascúa para gobernador y César Lezcano como vice.

Encuentro por Corrientes (ECO): Ricardo Colombi, exgobernador en dos períodos (2009-2017), acompañado por Martín Barrionuevo, actual senador provincial por el PJ.

La Libertad Avanza: Lisandro Almirón y Evelyn Karsten como candidatos a gobernador y vice, con el respaldo del Gobierno nacional. Otra fórmula libertaria la integran Carlos Romero y Ana Casaro Quiñones, con el partido Ahora.

Partido de la Esperanza: Adriana Vega y Andrés Barboza.

Cambiá Corrientes: Sonia López y Raúl del Lago.

OTROS CARGOS EN JUEGO

Además de gobernador y vice, se elegirán cinco senadores provinciales y tres suplentes; 15 diputados provinciales y ocho suplentes; y autoridades municipales, incluidos intendente y viceintendente de la Capital.

Vamos Corrientes: Gustavo Valdés encabeza la lista para senador provincial; Eduardo Tassano, para diputado.

ECO: Enrique Vaz Torres, candidato a senador; Emiliano Recalde, para diputado.

PJ – Limpiar Corrientes: Sara Aparicio para senadora; Ana Almirón, para diputada.

La Libertad Avanza: Ricardo «Caito» Leconte para diputado; Lucía Centurión, para senadora.

Cambiá Corrientes: Ariel Osuna, primer candidato a diputado; Silvia González, para senadora.

Ahora: Marcela Ojeda, candidata a diputada; Silvia Vallejos Añasco, para senadora.

EN LA CAPITAL

La ciudad de Corrientes también elegirá al sucesor de Eduardo Tassano como intendente. Los candidatos son:

Vamos Corrientes: Claudio Polich (intendente) y Ariel Báez (vice).

ECO: Gustavo Canteros (intendente) y Héctor Rafael Beltrán Iturriaga (vice).

Limpiar Corrientes: Germán Braillard Poccard (intendente) y Daniel Flores (vice).

La Libertad Avanza: Any Pereyra (intendente) y Flavio Serra (vice).

Cambiá Corrientes: Diego Silva (intendente) y Malvina Canteros (vice).

Ahora: Griselda Ríos (intendente) y Alejandro Kordylas (vice).

¿HABRÁ BALOTAJE?

La Constitución Provincial establece que un candidato gana en primera vuelta si obtiene el 45 % o más de los votos, o si alcanza el 40 % con una diferencia mínima de 10 puntos sobre el segundo. De no cumplirse estas condiciones, se realizará un balotaje el domingo 21 de septiembre.

Fuente:diariochaco

