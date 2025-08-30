Convocan a una nueva caravana docente: reclaman la cláusula gatillo

Diferentes gremios del sector invitan a sus colegas y a toda la ciudadanía, a acompañar este reclamo, así como la apertura de negociaciones salariales.

Las entidades sindicales del arco gremial docente, en el marco del plan de acción que lleva adelante, en reclamo por el pago de la cláusula gatillo y la convocatoria a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, convocan a una nueva caravana del sector.

Desde el lunes se visitarán las distintas escuelas, donde las organizaciones gremiales invitarán a sus colegas a participar de la medida, a llevarse a cabo tanto en la capital provincial como en las localidades del interior, el próximo jueves 4 de septiembre, a partir de las 19 horas.

Asimismo, reclaman incrementos por encima de la inflación, teniendo en cuenta que las boletas de Secheep volverán a subir de precio.

Ante ello, piden participar activamente de las acciones previstas, a fin de ratificar de manera contundente al Gobierno la necesidad de que brinde las respuestas reclamadas.

«Siguen achicando los salarios, aún con el incumplimiento de la palabra empeñada por el propio gobernador Zdero en su campaña electoral, respecto del pago de la cláusula gatillo y de los sueldos dignos para los docentes», señalaron.

Los gremios convocantes son Atech, UTRE Ctera, Federacion Sitech, Achabi, UDA, Sadop, AMET, FIUD, SECH, Sitech Sudeste, Fesidoch y Adoch.

