Boca visita a Aldosivi de Mar del Plata este domingo y buscará mantener la racha

El partido se jugará en el estadio José María Minella desde las 14:30 horas del domingo.

Boca visitará este domingo a Aldosivi de Mar del Plata en el marco de la séptima fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro contará con el arbitraje de Sebastián Zunino, mientras que José Carreras estará a cargo del VAR.

Actualmente, los dirigidos por Miguel Ángel Russo se encuentran séptimos en la tabla de posiciones con nueve puntos y vienen de vencer 2-0 a Banfield, el pasado domingo en el estadio La Bombonera, por la sexta fecha del certamen doméstico. Este triunfo fue el segundo de Boca en lo que va del semestre, y ahora el objetivo del Xeneize es seguir de racha.

De cara a este partido, el DT realizará solo una modificación, ya que regresará al once inicial Ayrton Costa en lugar de Marco Pellegrino, quien sufrió una lesión de segundo grado en el obturador externo izquierdo.

Por su parte, el equipo de Mariano Charlier viene de perder 1-0 con Estudiantes de La Plata, el pasado lunes como visitante. El presente del «Tiburón» no es el mejor: último en el Grupo A y anteúltimo tanto en la tabla anual como en los promedios, luchando por escapar de esa zona y evitar el descenso a la Primera Nacional.

POSIBLES FORMACIONES

Aldosivi de Mar del Plata: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Santiago Laquidain, Ignacio Guerrico; Federico Gino, Matías García, Roberto Bochi; Tiago Serrago, Justo Giani y Tobías Cervera. DT: Mariano Charlier.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Fuente:diariochaco

Comentarios