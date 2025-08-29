Tres ganadores de la Poceada pasaron a retirar sus millonarios premios

Como cada semana, Lotería Chaqueña entrega los premios ganados. Se trata de tres hombres de Resistencia, Barranqueras y Selvas de Río de Oro.

La ronda de ganadores de la Quiniela Poceada no detiene su marcha y esta semana fue el turno de un vecino de Resistencia, uno Barranqueras y otro Selvas de Río de Oro, quienes pasaron a retirar los millonarios premios que obtuvieron durante los últimos sorteos.

El primero en presentarse en la sede de Lotería Chaqueña portando su ticket ganador fue un vecino resistenciano, quien fue el único en sumar los cinco aciertos durante el sorteo del pasado sábado 23 de agosto.

El ganador es un hombre de 65 años que se desempeña como chofer profesional y que jugó su ticket en la Agencia Oficial 336 de Rubén Horacio Acosta, ubicada en la avenida Edison 324 de la capital provincial.

Sus números de la suerte fueron el 23, 24, 48, 86 y 88, producto de una combinación manual que le permitió alzarse en soledad con un primer premio acumulado de 107.429.337 pesos.

La fortuna también tocó las puertas de un ciudadano de Barranqueras, que registró su apuesta en la Agencia 399 de Rubén Luis Jiménez, cuyo local se encuentra sobre diagonal Eva Perón Nº 13 de la ciudad portuaria.

El afortunado es un jubilado de 68 años que eligió los números en forma manual, más precisamente el 06, 41, 70, 71 y 82, por lo que fue uno de los dos apostadores en sumar los cinco aciertos durante la edición de la Poceada Chaqueña del pasado martes 26.

El otro ganador de este sorteo fue un vecino de Selvas de Río de Oro, un jornalero de 38 años que jugó su ticket en la Agencia 685 de Roberto Alfonso. En su caso, los números elegidos fueron el 06, 41, 70, 71 y 82.

Estos dos ganadores compartieron así un pozo mayor de 53.258.672 pesos, por lo que cada uno de ellos se llevó una suma total de 26.629.336 pesos, correspondiente a la edición del pasado 26 de agosto.

Comentarios