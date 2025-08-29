Shell aumentará 1% sus precios el sábado: «Puede subir y bajar en cualquier momento»

El presidente de la Cámara de Expendedores, Oscar Gaona, adelantó que solo dicha empresa informó el incremento de la nafta Súper y aún se desconoce cómo accionarán las otras compañías.

Antes, las subas de combustibles solían registrarse a comienzos de cada mes; sin embargo, en el último tiempo los aumentos se volvieron constantes y sorprenden día a día. Tanto es así que Shell anunció que, antes de que finalice agosto, más precisamente desde este sábado, incrementará 1% el valor de la nafta Súper.

En este contexto, el presidente de la Cámara de Expendedores, Oscar Gaona, quien señaló que «las petroleras aumentan en cualquier momento del mes».

«Las petroleras aumentan en cualquier momento del mes. No es como antes, cuando se fijaba un aumento o una devaluación de nuestra moneda frente al dólar, que se sabía que todos los meses se devaluaba un tanto por ciento y entonces el aumento se hacía el primer día del mes», expresó Gaona.

Luego añadió: «Hoy los precios, al igual que en los supermercados o cualquier otro rubro, pueden subir y bajar en cualquier momento del mes». Por último, remarcó: «Lo único que tengo como cierto es el aumento del 1% de la compañía Shell en un solo producto, que es la nafta Súper».

Cabe mencionar que, durante agosto, Shell subió el valor de la nafta Súper de $ 1.424 a $ 1.484. Mientras tanto, la V-Power Nafta pasó de $ 1.699 a $ 1.799, y el V-Power Diésel subió de $ 1.733 a $ 1.823.

