Seifert contestó los dichos de Capitanich: «Durante 16 años financiaron a los piqueteros»

La candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza respondió las declaraciones del exgobernador. «Él fue el gerente de la pobreza de todos los chaqueños», expresó.

La intendente de Pampa del Infierno y candidata a diputada nacional por el frente La Libertad Avanza Chaco, Glenda Seifert, respondió a las declaraciones del exgobernador Jorge Capitanich, quien afirmó que la gestión de Leandro Zdero «gobierna para los ricos».

«Capitanich tiene que explicar qué pasó con los 16.000 millones de pesos que tenía el presupuesto sobre el 2023, con un área como el IAFEP que supuestamente se ocupaba de los pobres y por lo cual Mauro Andión hoy está preso», ejemplificó Seifert, y recordó además los casos de distintos dirigentes piqueteros ligados a su gestión como Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Marcos Cáceres, Lucas Torales, entre otros, quienes también enfrentan causas judiciales.

En ese marco, la intendente, calificó a Capitanich como «el jefe de la banda de los que empobrecieron la provincia del Chaco». «Hablar de que nosotros gobernamos para ricos y que no estamos cerca de la gente es no ver la realidad. Durante 16 años financiaron a todos estos piqueteros que ahora están detenidos y tienen que dar explicaciones a todos los chaqueños», dijo Seifert en declaraciones públicas.

«TODOS LOS DÍAS NOS PONEMOS A SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS QUE CAPITANICH Y SU BANDA DEJARON»

«En tiempos electorales este personaje -por Capitanich- tiene el tupé de salir a hablar. Nosotros todos los días estamos trabajando para solucionar los problemas que él junto a su banda dejó en la provincia», indicó la candidata a legisladora nacional.

De ese modo, expresó: «Me parece que se olvida de que él fue el gerente de la pobreza de todos los chaqueños. Que ahora venga a decir que estamos lejos de la gente, que gobernamos para los ricos, eso es una total falacia».

REACTIVACIÓN DEL SEGUNDO ACUEDUCTO

Asimismo, Seifert recordó cuando el exgobernador, junto con la intendente de Fuerte Esperanza, Inés Ortega, recorrieron apenas 100 metros de un asfalto que finalmente nunca se completó, y también en 2023, cuando realizó un «acto de inauguración» de un acueducto que nunca llevó agua a Pampa del Infierno.

«Fueron muchas mentiras durante la gestión de Capitanich pero quiero decirle que el 4 de septiembre, con fondos nacionales y sin ningún peso de los chaqueños, vamos a empezar la obra para culminar el segundo acueducto del interior que tantas veces él sacó crédito», adelantó la intendente.

Además, señaló: «El Gobierno de la provincia todavía está pagando los fondos de ese acueducto que nunca fue terminado. Así que ahora en septiembre que Capitanich esté atento y que mire todos los portales, que se reinicia la obra del segundo acueducto del interior que es de tanta importancia para todo el interior de la provincia».

Fuente:diariochaco

