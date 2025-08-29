SÁENZ PEÑA: RECUPERAN TELEVISOR ROBADO EN EL BARRIO AIPO 160 VIVIENDAS

Este viernes 29 de agosto, alrededor de las 11:20, personal del Grupo C.O.M. del Departamento 911 llevó adelante un operativo en el Barrio Aipo 160 Viviendas en el marco de la investigación por un supuesto robo con intervención de la Fiscalía de Investigación Penal N° 4 a cargo del Dr. Gustavo Rafael Valero.

Durante el procedimiento, los efectivos tomaron conocimiento de que un televisor habría sido descartado en una bolsa negra dentro de una vivienda vecinal (Mz. 75, Pc. 21). En el lugar, un vecino de 39 años indicó dónde se encontraba el objeto, constatándose efectivamente en el patio posterior un televisor RCA de 55 pulgadas, color negro, con pantalla dañada.

La damnificada, una mujer de 62 años, masajista e instruida, domiciliada en el mismo barrio, se presentó y reconoció el aparato como de su propiedad, denunciado días atrás como sustraído.

El elemento recuperado fue secuestrado y remitido a la comisaría jurisdiccional para continuar con las diligencias de rigor.

