SÁENZ PEÑA: DETUVIERON A UN JOVEN TRAS INTENTAR FORZAR AMBULANCIAS EN EL HOSPITAL 4 DE JUNIO

29 agosto, 2025 ACTUALIDAD, LOCALES, POLICIALES

Este viernes 29 de agosto, alrededor de las 12:30, personal de la División Unidad de Seguridad Hospitalaria y Policía Sanitaria Interior sorprendió a un sujeto cuando intentaba forzar las puertas y cerraduras de ambulancias estacionadas en el Hospital 4 de Junio.

 

Al notar la presencia policial, el individuo intentó escapar, pero fue rápidamente reducido y esposado.

 

El detenido fue identificado como G.A.D., de 26 años, domiciliado en el barrio Ginés Benítez.

 

Por el hecho se dio intervención a Medicina Legal y la Comisaría Cuarta por razones de jurisdicción, contando además con la colaboración de un móvil de la División COM, a cargo del Crio. Ppal. Juan Sandoval.

 

Conducido por infracción a la Ley 850-J

 

Comentarios

Te Puede Interesar

Un peón rural es el primer condenado por los incendios en Corrientes

[...]

Diputada Ayala :“La Madre Tierra claramente nos pide que actuemos”

[...]

Sáenz Peña: Continúa avanzando la obra de ampliación y revestimiento del canal de Avenida 28.

[...]