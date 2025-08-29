SÁENZ PEÑA: DETUVIERON A UN JOVEN TRAS INTENTAR FORZAR AMBULANCIAS EN EL HOSPITAL 4 DE JUNIO

Este viernes 29 de agosto, alrededor de las 12:30, personal de la División Unidad de Seguridad Hospitalaria y Policía Sanitaria Interior sorprendió a un sujeto cuando intentaba forzar las puertas y cerraduras de ambulancias estacionadas en el Hospital 4 de Junio.

Al notar la presencia policial, el individuo intentó escapar, pero fue rápidamente reducido y esposado.

El detenido fue identificado como G.A.D., de 26 años, domiciliado en el barrio Ginés Benítez.

Por el hecho se dio intervención a Medicina Legal y la Comisaría Cuarta por razones de jurisdicción, contando además con la colaboración de un móvil de la División COM, a cargo del Crio. Ppal. Juan Sandoval.

Conducido por infracción a la Ley 850-J

