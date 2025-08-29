Resistencia: Una dealer de 19 años fue detenida en Villa Prosperidad: tenía una mochila con cocaína

Un operativo del Cuerpo de Operaciones Motorizadas (COM) en el barrio Villa Prosperidad de Resistencia terminó este viernes con la detención de una joven de 19 años y el secuestro de varios elementos vinculados a una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes.

El procedimiento se realizó al mediodía en el pasaje Nicolás Patrón al 1100. En ese lugar, los agentes demoraron a N. M. P. E., quien llevaba una mochila rosada. Al requisarla, encontraron cinco envoltorios de polietileno con cocaína que en total sumaban 35 gramos, además de siete teléfonos celulares de distintas marcas, un recipiente plástico, otra mochila y $ 20.320 en efectivo.

Fuentes policiales precisaron que la sustancia fue sometida a pruebas de campo, las cuales confirmaron que se trataba de cocaína.

La Fiscalía Antidrogas N°2, a cargo de la doctora Ana Mariángeles Benítez, dispuso el secuestro de los elementos y la notificación de aprehensión para la joven.

La investigación continuará para determinar el origen de la droga y establecer si hay otras personas involucradas en la distribución en la zona.

Fuente:diariochaco

